Rusya'dan NATO'ya tepki:

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov basın açıklamalasında NATO'ya sert tepki gösterdi.

Lavrov "Kiev’i NATO’ya çekme süreci, Rusya’nın güvenliğine karşı kabul edilemez tehditler yaratmaktadır. Bu durum, Avrupa’da büyük bir çatışmaya kadar gidebilecek, tüm taraflar için ciddi askeri riskleri doğurmaktadır" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Putin de Ukrayna’nın NATO üyesi olmasına karşı olduğunu ve ülkesi için tehdit oluşturduğunu "Harkov’dan, Dnipyer’den, Rusya’nın orta kısmına, Moskova’ya düşme süresi 7-10 dakikaya inecek. Bu durum Rusya için büyük tehdit oluşturuyor" dedi.