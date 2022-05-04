Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi uyarı

Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti.
Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını söyleyen Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti.
Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını aktardı.
"Azovstal'daki güçler silah bırakma teklifini yok saydı"
Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Şoygu, "Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.
"ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor"
Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şoygu, "ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzemeyle gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir." dedi.
9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'daki törende 11 bin asker yer alacak
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit törenine ilişkin de bilgi veren Bakan Şoygu, törene 11 bin asker, 131 çeşit silah ve askeri teknik araç, 77 uçak ve helikopterin katılacağını aktardı.
Törende ilk kez Nahimov Deniz Askeri Okulu'nun Murmansk şubesi öğrencilerinin geçit törenine katılacağını bildiren Şoygu, orduya ait otomatik yönlendirme ve atış kontrol sistemi ile donatılmış Tornado-G 122 milimetrelik çok namlulu roketatarın da ilk kez törende yer alacağını dile getirdi.
Rusya'nın 28 şehrinde 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle geçit töreni düzenleneceği bilgisini paylaşan Şoygu, bu törenlerde toplam 65 bin kişi, 2 bin 400 çeşit silah ve askeri teknik araç, 460 uçak ve helikopterin yer alacağını ifade etti.
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