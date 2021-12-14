Bu iddiayı ortaya atan tek isim Korchunov değil. Russia Today'in haberine göre, Rus bilim insanı Sergei Davydov, eriyen kara parçalarının eski çağa air ekosistemleri gün yüzüne çıkarabileceğini ve buna virüslerin de dahil olduğunu söylemişti.

Davydov Rusya toprakları içerisinde milyonlarca yıl boyunca erimeyen bölgelerin olduğunu ve burada saklı kalan yaşamı tehdit edici virüslerin ortaya çıkabileceğini ifade etmişti.