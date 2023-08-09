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        Haberler Dünya Rusya'dan KKTC'de konsolosluk hizmeti

        Rus basını: Rus Büyükelçiliği, Lefkoşa'da konsolosluk hizmeti verecek

        Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:43
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        Rusya'dan KKTC'de konsolosluk hizmeti
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        TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

        Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

        KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

        * Haberin görseli iStock'tan servis edilmiştir.

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