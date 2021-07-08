Rusya'dan kıtlıkla karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı teklifi

İHA

Laos'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin salgın tedbirleri nedeniyle sınırları kapatması ve ülkede kıtlık riskinin baş göstermesini işaret eden Lavrov, Covid-19 ile mücadelede yardım edebileceklerini ifade etti.

Rusya'nın büyükelçisi aracılığıyla Kuzey Kore yönetimine yardım iletebileceklerini bildirdiklerini ifade eden Lavrov, "Büyükelçiliğimiz ülkedeki durumu rapor halinde sunuyor. Tam olarak ülkedeki durumdan bilgimiz var. Büyükelçiliğimizin Kuzey Kore liderliğinden temsilcilerle temaslarında birçok kez gerekli olduğu takdirde yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Bu elbette aşılar ve tıbbi malzeme için de geçerli" diye konuştu.

KUZEY KORE KITLIĞIN EŞİĞİNDE

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2020'de meydana gelen sel felaketleri nedeniyle tahıl üretimi planının yerine getirilemediğini, bunun sonucunda ülkedeki gıda durumunun "endişe verici" olduğunu ifade etmişti.

Kuzey Kore lideri, parti yetkililerini tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırırken, ekonomik krize rağmen Covid-19 salgını nedeniyle karantina kısıtlamalarını uzatacağını kaydetmişti.

Kuzey Kore, Covid-19 nedeniyle en büyük ticaret ortağı Çin ile olan sınırını kapatırken ülkedeki gıda krizi giderek derinleşti. Tıbbi altyapısı da zayıf olan ülkede ilaç sıkıntısı yaşanıyor.