Rusya'dan Kiev'in kuzeyindeki kente saldırı: 10 ölü, 20'den fazla yaralı

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Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya, Ukrayna üzerindeki baskısını sıkılaştırırken, bugün Kiev'in kuzeyindeki Chernihiv kentini bombaladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi yaralandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın 'acil' hava savunma desteğine ihtiyacı olduğunu yineleyerek Batılı müttefiklere çağrı yaptı.

Zelenskiy, "Ukrayna eğer yeterli hava savunma desteği alsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi" dedi. Chernihiv Belediye Başkanı Lomako da, "Rusya maalesef sivil yapıları ve altyapımızı hedef almaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın saldırısı, Ukrayna'nın Kırım'da Rus güçlerine saldırısından saatler sonra geldi.