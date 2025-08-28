Rusya'dan Kiev'e saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 102 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 23.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar Ukrayna'nın İHA saldırılarında Rus hava savunma sistemlerinin 102 uçak tipi İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz üzerinde 22, Rostov bölgesinde 21, Samara bölgesinde 21, Krasnodar bölgesinde 18, Kırım üzerinde 11, Voronej bölgesinde 3, Saratov bölgesinde 3, Volgograd bölgesinde 2 ve Azak Denizi üzerinde 1 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ölen ve yaralanan olmadığı da ifade edildi.

Öte yandan, Krasnodar Bölgesi Operasyonel Karargahı yetkilileri, İHA parçalarının düşmesi sonucu Kuban'ın Severskiy bölgesindeki rafineri tesisinde yangın çıktığını ayrıca Gelincik'te de orman yangını başladığını söyledi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında, Krasnodar bölgesindeki Afipskiy ve Samara bölgesindeki Novokuybışevskiy petrol rafinerilerinde yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rus saldırısında Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Saldırıda onlarca kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda Kiev'de arama kurtarma ekipleri, Rus saldırısı nedeniyle oluşan enkazı kaldırıyor. Ne yazık ki en az 8 kişi öldü. Ölenlerden biri de çocuk." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Saldırının haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt niteliği taşıdığını savunan Zelenskiy, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı.

Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında da bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.