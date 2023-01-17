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Haberler Dünya Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı - Dünya haberleri

Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa Birliği tarafından birçok yaptırıma maruz kalan Rusya'dan karşı adım geldi. Putin hükümeti, Ukrayna ordusuna teçhizat sağlayan, yardım eden şirket ve şahıslara yaptırım açıkladı.

Giriş: 17.01.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı - Dünya haberleri
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna askeri eğitim veren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri askeri yetkilileri ile Kiev’e silah ve teçhizat yardımı yapan şirketlerin yöneticilerine yaptırım kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Aralık 2022'de AB’nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketini kabul ettiği hatırlatıldı. AB’nin tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya üzerinde baskı kurma denemelerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, “AB’nin bu tür eylemleri gayrimeşru ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası ayrıcalıklarını baltalıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosunun da 23 Kasım’daki toplantısında "Rusya Federasyonu'nun terörü destekleyen devlet olarak tanınmasına ilişkin" kararı onaylayarak Rusya karşıtı saldırgan bir çizgi izlediği belirtilen açıklamada, “2014'ten beri Kiev güvenlik güçleri tarafından Donbas sakinlerinin öldürülmesine göz yuman Batı siyasi topluluğunun çifte standardı bir kez daha gösterildi.” yorumunda bulunuldu.

Rus tarafına yönelik söz konusu dostça olmayan eylemlere karşılık, Rusya topraklarına giriş yasağı içeren Avrupa kurumları ve AB’ye üye devletlerin temsilcileri listesinin genişletildiği aktarılan açıklamada, bu listeye Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat sağlayan, üreten Avrupa devlet ve ticari şirket yöneticileriyle Ukrayna’ya askeri yardım sağlama misyonu çerçevesinde Ukrayna askerlerinin eğitiminde yer alan AB ülkelerinin askeri kurumlarının yöneticilerinin dahil edildiği bildirildi.

Yaptırımların bazı Avrupa Parlamentosu üyelerini de içerdiği aktarılan açıklamada, yaptırım uygulanan isimlerin listesi yayımlanmadı.

Fotoğraf: AA

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