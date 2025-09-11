Habertürk
        Rusya'dan İsrail'e eleştiri | Dış Haberler

        Rusya'dan İsrail'e eleştiri

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Katar'da Hamas heyetini hedef almasına dair açıklamada bulundu. Lavrov, "Bu tür eylemler kesinlikle en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 19:45 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:45
        Rusya'dan İsrail'e eleştiri
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrai'in Katar'a yönelik saldırısını, Orta Doğu'daki durumu daha da istikrarsızlaştıran bir adım olarak nitelendirdi.

        Lavrov, Soçi şehrinde Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog toplantısında, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısına değindi.

        İsrail'in bu saldırısı nedeniyle Orta Doğu'da askeri ve siyasi gerginliğin ani şekilde arttığı bir ortamda toplantı yaptıklarına işaret eden Lavrov, şunları söyledi:

        "(İsrail'in yaptığı) Bu eylemin haberini derin bir endişeyle aldık. Bunu, başta Birleşmiş Milletler Şartı olmak üzere uluslararası hukukun ağır bir ihlali, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir tecavüz, Orta Doğu'daki durumun daha da istikrarsızlaşmasına yol açan bir adım olarak görüyoruz. Bu tür eylemler kesinlikle en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor."

        Lavrov, Doha'ya saldırısının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi durdurma konusundaki isteksizliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes şartları konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerde kilit ara buluculardan biri olduğunu ve bu nedenle durumun özellikle endişe verici olduğunu ifade etti.

        Lavrov, "Elbette bu eylemin bölge üzerindeki olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için bu toplantıda ortak adımlar atmaya çalışacağız." dedi.

