Rusya'dan İsrail'e: Açıklamaları tiksindirici

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 7 Nisan'da Rusya'nın BMİHK üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili açıklamada bulunduğu hatırlatıldı.
Söz konusu açıklamanın Rusya'ya karşı olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, üzücü ve tiksindiricidir." ifadesi kullanıldı.
"İsrail'in, Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
'GAZZE ŞERİDİ AÇIK HAVA HAPİSHANESİ'
"İsrail hükûmeti, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Filistin topraklarını yasa dışı ilhak etmeye devam ediyor. Bu ilhak sonucunda, Batı Şeria'daki 2 milyon 500 binden fazla Filistinli, dünyadan kopuk şekilde bölünen yerleşim birimlerinde yaşıyor."
Gazze Şeridi'nin "açık hava hapishanesi haline geldiği" aktarılan açıklamada, İsrail'in buradaki halkı abluka altında tuttuğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'in savaş sonrası dünya tarihindeki en uzun süren işgali sürdürme çizgisi, Batılı ülkelerin göz yumması ve ABD'nin desteği ile gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ve sivilleri öldürdüğü" belirtilerek "İsrail, BM Genel Kurulunun Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın BMİHK üyeliğini askıya alma kararını destekledi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlangıcında Rusya ile üst düzey temaslarını kesmemişti. İsrail Başbakanı Bennett, Moskova'da Putin'le görüşmüştü.
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