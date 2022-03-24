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HaberlerDünyaSon dakika: Rusya'dan ilk istifa haberi gelmişti: Chubais İstanbul'da mı?
Rusya'dan savaş sonrası ilk üst düzey istifa haberi gelmişti: Kommersant Chubais'in İstanbul'da olduğunu iddia etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa ettiği ve Rusya'dan ayrıldığı belirtilmişti. Kommersant gazetesi Chubais'in İstanbul'a geldiğini öne sürdü.
Rusya'dan ilk istifa haberi gelmişti: Chubais İstanbul'da mı?
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HABERTURK.COM / Reuters
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgalin ardından Kremlin'den ilk üst düzey ayrılık haberi dün geldi.
Reuters'ın dün aktardığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa ettiği ve ülkeyi terk ettiği ifade edildi.
İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI
Rus Kommersant gazetesinin edindiği bilgiye göre, Chubais İstanbul'a geldi. Kommersant'ın paylaştığı fotoğrafta ATM'de işlem gerçekleştiren kişinin Chubais olduğu iddia edildi.
Chubais'in istifasına ilişkin Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın savaş kararına karşı olduğu için istifa ettiğini ve bir daha Rusya'ya dönme niyetini olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Chubais'in istifa ettiğini doğruladı, ülkeden ayrılıp ayrılmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı.
ANATOLY CHUBAIS KİMDİR?
Anatoly Borisovich Chubais, 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olarak Rusya'da özelleştirmeden sorumlu olan bir Rus oligarktır.
1998'den 2008'e kadar devlete ait elektrik enerjisi şirketi RAO UES'in başkanlığını yaptı. 2008–2020 yıllarında Rus Nanoteknoloji Şirketi'nin (RUSNANO) başkanlığını yapan Chubais, 2020 yılında Kremlin tarafından uluslararası örgütlerle ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak atamıştı.
Kararnamede Chubais'in Putin'i "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada" temsil edeceğini belirtilmişti.
Sürdürülebilir kalkınma gündemi, 2015 yılında üye devletler tarafından kabul edilen, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleye yönelik bir Birleşmiş Milletler planı olarak biliniyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Rusya'dan ilk istifa haberi gelmişti: Chubais İstanbul'da mı?/rusya-dan-ilk-istifa-haberi-gelmisti-chubais-istanbul-da-mi-3386064
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