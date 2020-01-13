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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de üç yeni kontrol noktasının oluşturulduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kentte bulunan sivillerden Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelere dönmek için çok sayıda talep geldiği ifade edildi.

İdlib'de bulunan sivillerin rahatça şehri terk edebilmeleri için yeni kontrol noktalarının kurulduğu belirtilen açıklamada, kentteki silahlı gruplara sivillere izin vermeleri uyarısında bulunuldu.

Esad rejimi ve Rusya bir süredir İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış ardından Ankara'yla Pazar gününden başlamak üzere geçici ateşkes için anlaşmaya varılmıştı.