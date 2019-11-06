Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün gece, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında bir çocuk hastanesi de vuruldu.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçaklarının gece geç saatlerde İdlib'in Marretinnuman ilçesine, Şinan ve Maarşurin köylerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Şinan köyündeki İhlas Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü Doktor Zuheyr Karrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde savaş uçaklarının hastaneye çifte saldırı düzenlediğini söyledi.

Karrat, "Saldırı sonucunda hastanenin yüzde 80'ni yıkıldı. İki personel yaralandı. Kuvözlerdeki bebekler ve hastalar tahliye edildi" dedi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri olay yerine intikal edip hastaneyi tahliye ederken, çıkan yangını söndürdü.

Yetkililer, akşam saatlerinde İdlib'in Dar El Kebire köyüne düzenlenen hava saldırılarında da aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.