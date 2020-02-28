Rusya'dan İdlib açıklaması!

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Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleşen saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığı açıklamada, "27 Şubat'ta Suriyeli militanlar İdlib'de hükümet güçlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı denedi. Açılan topçu ateşinde Türk askerleri de vurulan Suriyeli militanlarla beraberdi. Türkiye, Rus ordusunu Türk askerlerinin bölgedeki varlığına ilişkin bilgilendirmedi. Türkiye'den sağlanan bilgiye göre, Türk askerlerinin orada olmaması gerekiyordu. Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı gerçekleştirmedi. Rusya, Türk askeri kayıplarının öğrenilmesinin ardından Suriye ordusunun tam ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı." denildi.