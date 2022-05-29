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Haberler Dünya GZÖDAĞI... Son dakika: Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi

Rusya Devlet Başkanı 'rakipsiz silah' demişti: Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in 'rakipsiz silah' olarak tanımladığı, Zirkon hipersonik seyir füzesinin yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu açıkladı.

29.05.2022 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
GZÖDAĞI... Son dakika: Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi
Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus donanması uzun menzilli saldırı kabiliyetinin göstergesi olan Zirkon hipersonik füze denemesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barents Denizi’nden fırlatılan Zirkon hipersonik seyir füzesinin Beyaz Deniz'de yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı şekilde vurduğu aktarıldı. Bakanlık, füzenin fırlatıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, "Füzenin fırlatılması yeni silah testinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

PUTİN, "RAKİPSİZ SİLAH" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak nitelendirmişti. Ses hızından 9 kat hızlı hareket eden hipersonik silahlar, 1000 kilometre (620 mil) menzile sahip.

Rusya'nın geliştirmekte olduğu birkaç hipersonik füzeden biri olan Zirkon, Rus kruvazörlerini, fırkateynlerini ve denizaltılarını silahlandırmak için tasarlandı, hem düşman gemilerine hem de kara hedeflerine karşı kullanılabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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