28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesini onaylamadıklarını söyledi.
Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS Dışişleri Bakanları Konseyinin video konferans yoluyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hafter'in kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesini değerlendiren Lavrov, "Rusya bunu onaylamıyor. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil." diye konuştu.
Lavrov, "Ne (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac’ın Hafter ile konuşmak istemediği yönündeki açıklamalarını ne de Hafter’in tek başına Libya halkının hayatını belirleme kararını onaylıyoruz. Ne o ne de bu, oluşan duruma çözüm getirecek istikrarlı uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.
Libya’da tarafların kendi başlarına ortak çözüme varması gerektiğini vurgulayan Lavrov, taraflarla temasları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
ŞAŞIRTICI YORUMUNDA BULUNMUŞLARDI
Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Halife Hafter’in kendisini tek taraflı başkan ilan ettiğine dair açıklamasını değerlendirerek “Bu şaşırtıcı.” dedi.
Libya nezdinde alınan çeşitli kararların bulunduğuna işaret eden yetkili, “Berlin zirvesinde alınan kararlar var, önemli olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı ve bu kararların uygulanması gerekmektedir. Bu kararlar uluslararası toplumun desteğiyle öncelikle Libyalılar tarafından uygulanmalı.” ifadelerini kullandı.
"LİBYA'DAKİ ÇATIŞMAYA ASKERİ ÇÖZÜM YOK"
Rusya’nın, Libya nezdinde siyasi süreç dahilinde kapsamlı görüşmeleri desteklediğini savunan bakanlık yetkilisi, “Libya’daki çatışmaya askeri bir çözüm bulunmamaktadır. Ramazan ayının başlaması nedeniyle Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih oldukça dengeli bir konuşma yaptı ve çeşitli ilginç önerilerde bulundu.” şeklinde konuştu.
Hafter, dün yayımladığı görüntülü mesajında, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etmişti.
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