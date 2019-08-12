12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya'da Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin adaylık başvurularının reddedilmesi üzerine geçtiğimiz ay başlayan protesto gösterileri aralıksız sürüyor. Ülkede devam eden protestoları, "yasa dışı" kabul eden hükümet, sansür yoluyla durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Muhalifler, Google'a bağlı video paylaşma ve yayın yapma sitesi YouTube'u kullanarak sansüre karşı mücadele etmeye çalışıyor.
Rusya'nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google'a başvurarak "yasa dışı protestolar" ile ilgili etkinliklerin reklamını yapmayı bırakmasını talep etti. Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, muhaliflerin Google'a YouTube üzerinden paylaşılan videoların daha büyük kitlelere ulaşması için para vererek kendi reklamlarını yayınlattıkları ifade edildi.
Google'ın önlem almaması halinde Rusya'nın karşılık verme hakkı olduğu ifade edilirken söz konusu reklamların "Rusya'daki demokratik seçimlerin düşmanca etkisi olduğu ve engellenmesi gerektiği" kaydedildi.
GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR
Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki protesto gösterisine yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde de gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.
Protesto gösterisine Rusya'nın ünlü rap şarkıcısı Oxxxymiron ve ülkenin en popüler YouTube yıldızlarından Yuriy Dud da katıldı.
Moskova'da üç haftadır devam eden ve hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
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