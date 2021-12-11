Rusya'dan gen tedavisine onay

HABERTURK.COM

Rusya, SMA'nın tedavisinde kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olan Zolgensma'yı tescil etti. Bebekleri için zamanla yarışan Rus aileler, artık umudu başka ülkelerde aramayacak.

İsviçre'de geliştirilen Zolgensma'nın tek dozu 2,1 milyon dolar. İlaç merkezi sinir sistemini bozarak kasları zayıflatan bir genetik hastalık olan SMA'nın ilerlemesini durduruyor. Yaklaşık 40 ülke tarafından onaylanan ilaç, bugüne dek 1000'den fazla çocuğa uygulandı. İlaca onay veren ülkelere son olarak Rusya da katıldı.

SMA BİLİM KURULU: YAYINLANAN KANITLAR HENÜZ YETERLİ DÜZEYDE DEĞİL

Zolgensma'nın onaylanmadığı ülkelerde çocukları için bu tedaviye ulaşmak isteyen aileler, ilaca onay veren ülkelere gitmek zorunda kalıyor. İlaç, Türkiye'de de onaylanmış değil. Bilim Kuruluna göre, tedavinin etkinliğine dair yayınlanan kanıtlar henüz yeterli düzeyde bulunmuyor.

En son aralıkta toplanan SMA Bilim Kurulu, evlilik öncesinde SMA taraması yapılması gibi bazı kararlar aldı ancak aralarında gen tedavisi yer almıyor.