Rusya'dan flaş ABD ve NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı; Moskova yönetiminin hazırladığı, ABD ve NATO ile güvenliğe ilişkin anlaşmanın taslağını yayımladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un açıklamasına göre Rusya, NATO'nun askeri üsler kurmamasını ve eski Sovyet devletlerine üyelik teklif etmemesini istedi. Aynı zamanda Ukrayna, Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetlerinden vazgeçmesini teklif etti.

Rusya ayrıca NATO'nun, Mayıs 1997'de bulundukları ülkeler dışına ek askeri ve silah konuşlandırma yapmamasını istedi.