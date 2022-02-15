Rusya'dan Doğu Akdeniz'de tatbikat: Şoygu Suriye'de

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Rusya bu dönemde ülkenin hemen her bölgesinde tatbikatlar gerçekleştiriyor.

“Tatbikatlar, batı askeri bölgesinde, neredeyse tüm filolarımızda gerçekleştiriliyor. Barents Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’ndaki filolarımız buna dahil. Buralardaki tatbikatlara neredeyse tüm askeri bölgelerimizden birlikler katılıyor” diyen Şoygu, söz konusu tatbikatlardan bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmınınsa yakın zamanda sona ereceğini kaydetti.

Rusya daha önce deniz tatbikatları için Suriye hava üssüne hipersonik füzelere sahip savaş uçakları yerleştirdiğini açıklamıştı.