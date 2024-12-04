Rusya'dan dikkat çeken Güney Kore yorumu

Güney Kore'de siyaset, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol'un aldığı sıkıyönetim kararı ile sarsıldı. Karar saatler sonra geri çekilirken Güney Kore'de hem siyasiler hem de halk büyük şok yaşadı.

Rusya'dan ise konuyla ilgili çok dikkat çekici bir yorum geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova sıkıyönetim kararıyla ilgili tarihsel bir okuma yaptı.

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Zaharova basın mensuplarına verdiği demeçte "70 yıldır, Güney Kore başbakanları ya öldürülüyor ya intihar ediyor ya da darbe ile indiriliyor. Biri bunun normal olduğunu söyleyebilir mi, hayır söyleyemez?" dedi. Zaharova ayrıca, Güney Kore'de yasanın, demokrasinin ve istikrarın olmadığını belirtti.