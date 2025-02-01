Rusya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Sovyet askerlerini anmaması nedeniyle tepki gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Holokost'u Anma Gününde, Sovyetler Birliği askerlerinden bahsetmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Holokost'u Anma Gününde, Sovyetler Birliği askerlerinden bahsetmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi.
Sovyetler Birliği askerlerinin, Nazilerin mağlup edilmesindeki rolünün yok sayılamayacağını ifade eden Zaharova "Guterres'in milyonlarca kayıp veren Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesini şok edici olarak değerlendiriyoruz. Sovyetler Birliği halkı, Holokost'un sona erdirilmesine ciddi katkıda bulunmuştur." dedi.
Tarihsel hakikatin korunması adına çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirten Zaharova "Kızıl Ordu'nun Auschwitz Toplama Kampı'nı özgürleştirmesinin günü olan 25 Ocak, Holokost'u Anma Günü olarak tayin edilmiştir." diyerek Sovyetler Birliği'nin oynadığı belirleyici rolü işaret etti.
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