Rusya'dan Belarus'a askeri tatbikat sevkiyatı

Kirby, şu aşamada 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söylemişti. Bu askerlerin sadece NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizmişti.