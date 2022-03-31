Rusya'dan ayçiçeği yağı ihracatına kota

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, birçok sektörü etkilediği gibi tarım sektörünü de etkiledi.
Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıkladı.
Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ayçiçek yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edilerek Rus ürünlerine yönelik de talebin arttığı belirtildi.
Açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.
AYÇİÇEĞİ YAĞI SORUNU
Dünyanın en çok ayçiçeği yağı ihraç eden iki ülkesi, Rusya ve Ukrayna'nın savaşa başlaması sebebiyle ayçiçeği yağının tedarikinde aksamalar yaşanmış ve bu da fiyatlara yansımıştı.
200 lirayı aşıp 300 liraya kadar yaklaşan 5 litre ayçiçek yağı fiyatları Rusya'nın Azak Denizi'ni açması ve Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen açıklamaların ardından yağ fiyatları düşüşe geçmişti.
6 bin ton ayçiçek yağını taşıyan gemiler Mersin’e ulaşmıştı.
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