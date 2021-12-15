Rusya'dan Avrupa'ya 'nükleer' tehdidi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizini yatıştırmak amacıyla iki saatlik video konferans görüşmesi gerçekleştirmesinden birkaç gün sonra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un sözleri gerilimi artırdı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov devlete ait RIA Novosti haber ajansına, NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesi halinde Rusya'nın cevabının 'askeri olacağını' söyledi. Ryabkov, “Siyasi-diplomatik bir çözüme yönelik ilerleme eksikliği, yanıtımızın askeri ve askeri-teknik olacağı anlamına gelir. Eğer karşı çıkmaya devam ederlerse güvenliklerinin güçlenmediğini görecekler. Sonuçları onlar için ağır olacak” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ayrıca Moskova'nın nihayetinde bu tür silahları Avrupa'ya yerleştirmek zorunda kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Rusya ayrıca, Avrupa'da konuşlandırılan Mk-41 Aegis Ashore sistemlerine işaret ederek, ABD'nin şu anda feshedilmiş anlaşmayı kendisinin ihlal ettiğini ifade etmişti.
NATO'DAN TEPKİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Avrupa'da yeni orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) yıllardır ihlal ettiğini söyledi.
Stoltenberg, "Rusya'nın moratoryum önerisi inandırıcı değil çünkü bir yasağımız vardı ve onlar bu yasağı ihlal ettiler. Yani Rusya, INF anlaşmasını ihlal eden füzeler olan tüm SSC-8 füzelerini doğrulanabilir bir şekilde imha etmedikçe, o zaman fiilen konuşlandırmaya başladıkları bir şeyi şimdi yasaklamayı teklif etmeleri inandırıcı değil" dedi.
ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER (INF) ANLAŞMASI
INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump 2019 yılında anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.
Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.
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