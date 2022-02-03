Rusya'dan Almanya'ya 'Deutsche Welle' misillemesi

Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamasının ardından Rusya da misilleme olarak Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı.
Roth, yaptığı yazılı açıklamada, DW’nin yayınlarının yasaklanması kararının, Almanya’da lisans alma zorunluluğu bulunan Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalı “RT DE’nin” yayınlarının yasaklanmasına karşı alındığının açık olduğunu, bunu eşit görmenin temeli bulunmadığını savundu.
"RT LİSANSSIZ YAYIN YAPIYORDU"
RT DE’nin lisanssız yayın yaptığını ve lisans başvurusu yapmadığını ifade eden Roth, Almanya’daki ilgili kurumun bunun temelinde karar verdiğini ve bu durumun Rusya'da lisansı iptal edilen DW’nin durumundan tamamen farklı olduğunu kaydetti.
Roth, "Rusya'da DW’nin yayın yasağı ve Moskova'daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Rus tarafına RT’nin lisans sorunlarını siyasi tepki için istismar edilmemesi çağrısında bulunan Roth, "İkili ilişkilerde net adımlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
DW YASAL YOLLARA BAŞVURACAK
DW’nin Genel Müdürü Peter Limbourg da Rusya’da alınan karara karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek, “Rus hükümetinin bu saçma tepkisini protesto ediyoruz ve ilan edilen tedbirlere itiraz etmek için yasal işlem başlatacağız." ifadesini kullandı.
Limbourg, resmi yazı kendilerine ulaşana kadar Moskova ofisinden yayınlara devam edileceği bilgisini paylaşarak, ofisin kapatılması halinde bunun Rusya ile ilgili haberleri etkilemeyeceğini ve yayınların da artırılacağını söyledi.
Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), dün aldığı kararla RT DE'nin yayınlarını yasaklamıştı.
ZAK'tan yapılan açıklamada, RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.
Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık Deutsche Welle’nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!