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        Haberler Dünya Rusya'dan ABD'ye NATO uyarısı: Doğrudan hedef olur

        Rusya'dan ABD'ye NATO uyarısı: Doğrudan hedef olur

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:54
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        Rusya'dan ABD'ye: Doğrudan hedef olur
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada çatışma istemediklerini ancak kendilerine yönelik tehdidin cevapsız kalmayacağını belirtti.

        Zaharova açıklamasında "Moskova ne NATO ne ABD ne de Ukrayna ile çatışma istemiyor. Ancak bize yönelik yapılan tehditler cevapsız kalmayacaktır" dedi.

        ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını da bildirdi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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