Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal provokasyon' suçlaması

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Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da yaşanan gerilime ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Şoygu, Donetsk bölgesinde, Ukrayna'ya eğitim veren 120'ye yakın ABD'li özel askeri şirket çalışanı bulunduğunu ve tespit edilemeyen kimyasal bileşenlerin yer aldığı depolama tanklarının provokasyon amacıyla Avdeyevka ve Krasny kentlerine ulaştırıldığını iddia etti.

PUTIN DE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Batı'yı Avrupa'daki gerilimi tırmandırmakla suçladı ve Rusya'nın herhangi bir saldırganlığa 'gerektiği kadar' yanıt vereceğini söyledi.

Putin ayrıca ABD'yi 'sözlerini yerine getirmesine güvenilemez' bir ülke olarak tanımladı.