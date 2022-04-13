Rusya'dan ABD ve NATO'ya 'askeri hedef' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna topraklarına silah ABD ve NATO araçlarının askeri hedef olarak görüleceğini söyledi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Ryabkov, Ukrayna'ya askeri destek sağlayan ABD ve NATO üyesi ülkeleri uyardı.

Ryabkov, "Ukrayna topraklarına silah taşıyan ABD ve NATO araçlarının bizim için yasal askeri hedef olarak görüleceği konusunda uyarıyoruz." dedi.