Rusya'dan ABD ile nükleer anlaşma açıklaması

Reuters

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve ABD arasındaki nükleer silah kontrol anlaşmasının uzatılması gerektiğini söyledi.

RIA haber ajansına açıklamalarda bulunan Peskov, ABD ile Rusya arasında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) tartışılması ve uzatılması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Bu konu küresel güvenlik ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyon bu konudan kaçınmak için bir sebep değil" dedi.

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