Rusya'dan ABD açıklaması: Daha kötüsü olamaz

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Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

"ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olmaması uluslararası durumu zorlaştıracak mı?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, "Bu, hiçbir şekilde zorlaştırmıyor. Çünkü ABD, durumu öyle bir noktaya getirdi ki daha kötüsü olamaz." diye konuştu.

Lavrov, "Amerikalılar, kimin bizimle görüşmek isteyip istemediğine dair bu konuşmalarla kendilerini bu konuda ikna etmeye çalışıyorlar. Kimseden görüşmeyi rica etmiyoruz. Temasların sürdürülmesi için herhangi bir ciddi teklif yok. Biz bundan kaçınmıyoruz. Kimse doğru düzgün inisiyatif teklif etmiyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın bu aşamada Putin ile görüşme talebinde bulunmayı planlamadığını dün açıklamıştı.

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