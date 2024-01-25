Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili Kremlin'den ilk açıklama

Kremlin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın esir değişimine giden 65 Ukraynalı askeri taşıyan bir Rus uçağını düşürümesinin gelecekteki bu tür esir takaslarını nasıl etkileyeceğini şu aşamada kimsenin söyleyemeyeceğini söyledi.

Interfax Haber Ajansı'nın aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, uçağın düşürülmesinin 'canavarca bir eylem' olduğunu ve mahkum takasına ilişkin tartışmaların gizli kalması gerektiğini söyledi.

Interfax'ın aktardığına göre Peskov ayrıca Ukrayna'nın kendi insanlarını vurduğunu ve bunun canavarca olduğunu tekrarladı.

Olay yerinde ilgili birimlerin çalıştığı ve incelemelerde bulunduğunu kaydeden Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

UKRAYNA'NIN AÇIKLAMASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için tüm tedbirleri aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Düşman savaş alanında herhangi bir sonuç elde edemediği için Harkiv yönünde de terör stratejisini sürdürüyor. Harkiv'i yok etmek ve sivilleri öldürmek için roket saldırılarının kullanıldığını Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de görüyoruz." ifadeler kullanılmıştı.

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Rusya'nın son 1 haftada Harkiv bölgesine 19 füze saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, Rus ordusunun bu saldırılarda 26 S-300 hava savunma sistemi, 3 İskender-M füze sistemi kullandığı vurgulanmıştı.

Bu saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 78 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 hastane, 3 eğitim kurumu ve 6 apartman dahil olmak üzere 13 binanın hasar gördüğü aktarılmıştı.

Füze tehdidini azaltmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece hava sahasını kontrol etmekle kalmadığı, aynı zamanda füze fırlatma noktalarını ve özellikle askeri nakliye uçaklarının kullanımıyla bunların tedarik lojistiğini de yakından izlediğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kaydedilen bombardıman yoğunluğu son zamanlarda Belgorod Havaalanı'na gelen askeri nakliye uçaklarının sayısındaki artışla doğrudan ilişkilidir. Bunu dikkate alarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek ve hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edecektir."

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.