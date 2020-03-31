Rusya'daki teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" ertelendi

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yasa değişikliğine göre, ülkede çalışan çeşitli cihazların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışmasını gerektirecek son tarih 1 Temmuz'dan 1 Ocak 2021'e çekildi.

Rus yetkililer, söz konusu yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının korunacağını savunurken, bazı uzmanlar, yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekmişti.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.



