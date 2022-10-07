Gürcistan'da 'Rus' tepkisi: Sınırları kapatın

Rusya vatandaşlarının ülkelerinde 21 Eylül'deki kısmi seferberlik ilanının ardından Gürcistan'a yönelmesi, başkent Tiflis'te protesto edildi.

Tiflis'teki parlamento binasının önünde gece saatlerinde toplanan göstericiler, Rusya'da 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edilmesinden sonra Gürcistan'a Rus akınının durdurulması talebiyle eylem yaptı.

"Sınırı kapat" sloganıyla düzenlenen gösteriye gelenler, Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyarak Ukrayna'yı destekleyen tezahüratlar yaptı.

Rusya ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı ifadeler içeren pankartlar taşıyan göstericiler, Gürcistan ile Ukrayna'nın milli marşlarını söyledi.

Gösteride konuşanlar, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşlarının ülkeye akın etmesinin büyük tehdit oluşturduğunu savundu.

Hükümetten Rusya ile sınır kapısını kapatmasını isteyen göstericiler, bu talepleri yerine getirilmediği sürece eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye girdiğini duyurmuştu.