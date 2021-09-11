Rusya'daki patlamada can kaybı 3'e çıktı

Reuters

Rusya merkezli haber ajansı olan Interfax’ın çarşamba günü aktardığı haberde Rusya'da bir konut binasında meydana gelen patlama sonrasında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Reuters'ın Interfax'ın haberine dayandırdığı bilgilere göre, bölge yetkilisi Anna Tertichnaya, "Ön verilere göre, biri erkek biri kadın olmak üzere beş kişi yaralandı ve iki kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulunmuştu.

Ajanslardan ilk gelen bilgilerdeyse 6 kişinin yaralandığı aktarılmış ve patlamanın binadaki 24 daireyi etkilediği söylenmişti.

Reuters, bölgeden gelen video görüntülerinde Moskova'nın 400 kilometre (250 mil) güneyinde Solidarnost'taki binada büyük yapısal hasar bıraktığını ve olay yerindeki kurtarma ekiplerinin molozu temizlemeye çalıştığını söyledi.

Müfettişler, verilen hizmetlerin güvenlik gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle ceza davası açtıklarını söylerken Rusya'da gaz patlamaları zayıf güvenlik düzenlemeleri nedeniyle yaygın olarak görülüyor.