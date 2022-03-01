Rusya'daki enerji projelerinden çekilecekler

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında G7'de alınan karar çerçevesinde Batılı petrol şirketlerinin yaptıkları gibi Japon kamu şirketlerinin de Rusya'daki enerji projelerinden çekileceklerini söyledi.

Bakan Hagiuda, Japon devlet şirketleri JOGMEC ve NEXI'nın Rusya'da dahil oldukları enerji projeleri için G7 ve diğer ülkeler ile yapılan müzakereler çerçevesinde uygun kararları alacaklarını vurguladı.

Rusya'nın Sakhalin 2 projesinde yüzde 12,5 ve yüzde 10 paya sahip olan Mitsu ve Mitsubishi Corp da Shell'in bu projeden çekilme kararını değerlendirdiklerini açıkladılar.