Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, bir binada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada apartman çökmüş birçok apartman zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartman enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı. 70’den fazla insanın kayıp olduğu olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Dün gerçekleşen korkunç olayın ardından, şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de doğal gaz patlamasında yaralananları ziyaret etmişti.

Çelyabinsk Oblastı Vali Yardımcısı Oleg Klimov, Moskova saatiyle 04:00'da Magnitorsk Karl Marks Caddesi 16 numaradaki binanın yıkılması sonucu yaptığı açıklamada, "Binada 110 kişi kayıtlı. 19 kişi tahliye edildi. Enkazın altından 3 kişi canlı olarak çıkartıldı, 79 kişinin kaderi ise bilinmiyor. Enkazın altında olabilirler, evin dışında olabilirler" ifadelerini kullanmıştı.













