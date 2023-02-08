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Belousov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da özellikle enerji sektöründeki çok sayıda şirketin geçen yıl önemli kar oranları yakaladığını bildirdi.

Bu nedenle şirketlerle ek gelir vergisi konusunu istişare ettiklerini belirten Belousov, "Şirketlerle tek seferlik gönüllü bir katkı konusunu görüşüyoruz. Özellikle geçen yılın ilk üç çeyreğinde çok güçlü (mali) sonuçlar elde ettiler." dedi.

Tek seferlik ek gelir vergisinin, vergi oranında artış anlamına gelmediğini ifade eden Belousov, "Bu tek seferlik vergi geliri toplamak anlamına geliyor. Gönüllü olarak katkıda bulunacak büyük şirketlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Rusya'da bütçe açığı 2022'de 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2,3'ü seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler, Rusya’nın petrolünde uyguladığı indirim miktarının azalmaması halinde ülke bütçesinin bu yıl 5 trilyon rubleden fazla açık verebileceğini belirtiyor.

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