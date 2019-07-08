'Yalın ayak akımı' olarak bilinen bu olay 33 yaşındaki YouTuber Polina Smerch tarafından başlatıldı. Smerch, sosyal medya üzerinden artık ayakkabı kullanmadığını ve şehir içinde yalın ayak yürüdüğünü söylerken, onu takip eden kitle tarafından özenilmesi sonucunda bu akım Rusya'da başlamış oldu.

Fakat Smerch'in açıklaması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kadınların ayakkabı ve terlik olmaksızın yürümeye çalışmasını uygun bulmadığını duyuran Rus metrosunun yetkilileri bir açıklama yaptı.

Yetkililer, "Olası sakatlık ve yaralanmaların önüne geçmek için yalın ayak gezilmemesini istiyoruz. Metroya yalın ayak binmek kurallara aykırıdır" ifadesini kullandı.

Bunu destekleyen bir diğer açıklamada yetkililler tarafından geldi,uzmanlar da yalın ayak yürümenin sakatlıklardan ziyade mikrop ve bakterilerin bulaşmasına yol açabileceğini vurguladı. Bulaşıcı hastalıkların bu şekilde kolayca vücuda girebileceğini söylediler.

Rus yetkililerin bu yasakları koymasından sonra, yasakları kaldırmasını isteyen ve bu durumu protesto etmek amacıyla yalın ayak yürümeye devam edeceklerini açıkladı.