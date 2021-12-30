Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaz aylarında imzaladığı yasa, Rusya'da üç aydan fazla kalan yabancıların derhal parmak izi vermesini öngörüyor.
Ayrıca 1 Mart tarihinden itibaren her yabancının HIV ve AIDS, tüberküloz, cüzzam ve frengi kontrolünden geçmesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler kullanıp kullanmadığının belirlenmesi gerekecek.
Kimler yasadan muaf tutulacak?
Diplomatlar, uluslararası kuruluşların üyeleri ve aileleri, altı yaşın altındaki çocuklar ve Belarus vatandaşları yasadan muaf olacak.
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların her üç ayda bir kontrolden geçirileceği yolundaki haberleri değerlendirirken, "yasanın yorumlanmasından kaynaklanan endişeleri" gidermek amacıyla yakında konuyu netleştireceklerini bildirdi.
Bakanlık, Interfax ajansına kontrollerin üç ayda bir yapılmasının gerekmeyeceğini söyledi.
Yasa, ülke sağlığını korumaya değil, ayrımcılığa yönelik olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.
Ayrıca, Rusya'daki sağlık hizmetlerinin nispeten zayıf olduğuna dikkat çekiliyor ve verilerin gerektiği gibi korunmayacağına dair endişeler dile getiriliyor.
Tıbbi kontrollere muhtemelen kan testleri, röntgen ve hatta tomografi de dahil olacak ve yabancı işçilerin kontrolleri Moskova'nın 80 kilometre dışındaki Sakharovo göç merkezinde yapılacak.
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Rusya'da yabancılara sağlık kontrolünü zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdi/rusya-da-yabancilara-saglik-kontrolunu-zorunlu-kilan-yasa-yururluge-girdi-3299685
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