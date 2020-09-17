Rusya'da uyuşturucu tedavi kliniğinde yangın: 4 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk kentindeki "Temiz Şehir" özel uyuşturucu tedavi kliniğinde yangın çıktı.

Kliniğin birinci katında çıkan yangında, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kliniktekilerin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına masa lambasının alev almasının neden olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında hastane müdürünün gözaltına alındığı ifade edildi.