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        Haberler Dünya Rusya'da, Ukrayna yanlısı sloganı WiFi adı yapan gence hapis cezası

        Rusya'da, Ukrayna yanlısı sloganı WiFi adı yapan gence hapis cezası

        Savaş karşıtlarının büyük baskı altında olduğu Rusya'da bir öğrenci, WiFi ağı adı sebebiyle tutuklandı. Erkek öğrenci, WiFi adını Ukrayna yanlısı bir sloganla değiştirince 10 gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:00
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        Rus öğrenci, Ukrayna yanlısı WiFi adı yüzünden tutuklandı
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        Rusya'da bir öğrenci, Wi-Fi ağının adını Ukrayna yanlısı sloganı yapan öğrencinin başı belaya girdi. Adı açıklanmayan erkek öğrenci, perşembe 10 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

        Birleşik Krallık'ın kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, WiFi adını değiştirerek "Slava Ukraini!" (Zafer Ukrayna'nındır!) yaptı.

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        Bir polis memurunun bunu tespit edip yetkililere bildirmesinin ardından Rus öğrenci çarşamba yakalandı.

        Başkent Moskova'da perşembe görülen duruşmada öğrenci, “radikal örgütlerin sembollerini” kullanmaktan suçlu bulundu. Öğrencinin, "Slava Ukraini" sloganını WiFi ağı aracılığıyla yayarak sayısız kişiye ulaştırmayı planladığına hükmedildi.

        Haberde, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'da işgali eleştiren binlerce kişinin hapis ya da para cezasına çarptırıldığı yazıldı.

        Uluslararası Af Örgütü verilerine göre geçen yıl 21 bini aşkın kişi, "savaş karşıtı eylemlere karşı kullanılan baskıcı yasalarla" hedef alındı. Örgüt, muhalifleri susturmak için hapis veya ağır para cezalarını kullanıldığını savunuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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