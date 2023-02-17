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Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Batı Bölgesi Mali Destek Dairesi Başkanı 58 yaşındaki Marina Yankina'nın cansız bedeni polis tarafından Kalininsky semtindeki gökdelenin zemininde bulundu.

Rus Telegram kanalı Mash ve diğer Rus medya kuruluşları, Yankina'ya ait belge ve diğer eşyaların binanın 16. kat balkonunda bulunduğunu bildirdi.

Kommersant şu anda ana ölüm nedeni olarak intihar üzerinde durulduğunu belirtti. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

* Haberin görseli Rusya Konseyi'nin hesabından servis edilmiştir.

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