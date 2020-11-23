Rusya'da son 24 saatte 25 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 36 bin 540'a, sağlığına kavuşan sayısı 16 bin 2 artışla 1 milyon 611 bin 445'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 25 bin 173 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 502'ye yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

- Moskova'da vaka sayısı 560 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 866 artarak 560 bin 579'e, ölenlerin sayısı ise 71 artışla 8 bin 379'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 520 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar 72 milyon 900 binden fazla test yapıldı.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 24 bin 581 vaka tespit edilmiş, 401 kişi yaşamını yitirmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmiş, ülkede 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.