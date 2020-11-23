Rusya'da son 24 saatte 25 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 361 artarak 36 bin 540'a, sağlığına kavuşan sayısı 16 bin 2 artışla 1 milyon 611 bin 445'e ulaştı.
Ülkede, son 24 saatte 25 bin 173 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 502'ye yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.
- Moskova'da vaka sayısı 560 bini aştı
Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 866 artarak 560 bin 579'e, ölenlerin sayısı ise 71 artışla 8 bin 379'a çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 520 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar 72 milyon 900 binden fazla test yapıldı.
İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 24 bin 581 vaka tespit edilmiş, 401 kişi yaşamını yitirmişti.
Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmiş, ülkede 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.
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