Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 391 artarak 32 bin 834'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 18 bin 626 artışla 1 milyon 425 bin 529’a ulaştı.
Ülkede, son 24 saatte 22 bin 702 kişinin virüse yakalanmasıyla şimdiye kadarki vaka sayısı 1 milyon 903 bin 253'e yükseldi.
Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 25,2'sinde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427 artarak 503 bin 943'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 69 artışla 7 bin 712'ye çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 601 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 67 milyon 900 bini geçtiğini bildirdi.
- Rusya'dan Etiyopya ve Seyşeller'e uçuşlar başladı
Öte yandan, Rus hükümeti, Rusya'dan Doğu Afrika ülkeleri Etiyopya ve Seyşeller'e uçuşları karşılıklı olarak başlatma kararı aldı.
Ayrıca Rusya ve Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Küba ile Maldivler arasında uçak seferlerinin sayısı yükseltildi.
Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Ülkede, 12 Kasım'da 439 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.
Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.
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