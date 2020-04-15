Rusya'da rekor sayıda yeni vaka!

DHA

Rusya´da koronavirüs yayılmaya devam ediyor.

Ülkede 3 bin 388 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 24 bin 490´a ulaştı. Ayrıca, virüs nedeniyle 28 kişinin daha ölmesiyle ülkede toplam can kaybı 198´e yükseldi.