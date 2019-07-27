Rusya'da polis yerel seçim öncesi bazı muhaliflerin evlerine baskın düzenledi

Muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye 24 Temmuz'da 30 günlük hapis cezası verildi

Rusya'da güvenlik güçleri 8 Eylül'de 16 bölgede yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarına izin verilmeyen bazı muhaliflerin evlerine dün gece baskın düzenledi. Evleri aranan siyasetçiler arasında Dmitri Gudkov ve İvan Zhdanov da bulunuyor.

Moskova Kent Konseyi için aday olmayı planlayan fakat izin verilmeyen muhaliflerin bir kısmı da ifade vermek için davet edilmeleri üzerine bu sabah ifade vermeye gitti.

Muhalifler "seçim görevlerinin işlerini yapmasını engelleme" suçlamasıyla karşı karşıya. Muhaliflerin adaylıklarına izin verilmeme gerekçeleri arasında "sahte imza kullanmak" da yer alıyordu.

Adayların seçime girmesine izin verilmemesi üzerine 27 Temmuz'da bir protesto gösterisi düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.

Protestoya destek veren muhalif lideri Aleksey Navalni de "korsan gösteri" olarak ilan edilen bu protestoya destek vermesinin ardından 30 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni geçmişte de benzer cezalar almıştı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, polisin yasal sınırlar içerisinde davranması gerektiği uyarısında bulundu.

BBC Rusça Servisi, yetkililerin Cumartesi günkü protestoya katılanların gözaltına alınacağını açıkladığını aktarıyor.

Moskova'da yayımlanan ve siyasi skalanın merkezinde yer alan gazetelerden Nezavisimaya Gazeta'ya konuşan Rusya Siyasal Enformasyon Merkezi Başkanı Aleksey Mukhin bu adımla yetkililerin muhalefete, sokaktan gelen baskıya boyun eğmeyeceklerini gösterdiğini söyledi.

Bir diğer siyaset uzmanı Konstantin Kalaçyov ise gözaltıların muhalefeti radikalleştireceğini ve protestoya katılımı azaltacağını öne sürdü.

Kalaçyov, iktidarın bu tür bir yöntemi genel seçimlerde de uygulayabileceğini belirtti.

Ülkenin etkili ekonomi gazetelerinden Kommersant'a konuşan siyasi analist Aleksandr Pozhalov, bu adımın iktidara karşı oluşan sistem içi ve sistem dışı muhalefetin ittifakını dağıtmak olabileceğini, sistem içi iktidarın gerilimin artmasına hazır olmadığını fakat sistem dışı muhalefetin sokak protestolarıyla yola devam etmekten çekinmediğini söyledi.