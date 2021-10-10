Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!

Son dakika bilgilerine göre, Rusya'ya bağlı Tataristan bölgesinde paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. Kazada 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü

Reuters haber ajansı, 21 paraşütçünün bulunduğu uçakta 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.