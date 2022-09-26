Merlyn Thomas | BBC News

Rusya'daki İzhevsk kentinde silahlı bir kişi bir okulda etrafa ateş açarak en az 13 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı.

Bin kadar öğrencinin devam ettiği okuldaki saldırıda ölenlerden 7'i çocuk. Rus yetkililer ölenler arasında iki öğretmen ve iki de güvenlik görevlisi olduğunu söylüyorlar.

Yetkililer 29 Eylül'e kadar bölgede yas ilan edildiğini açıkladılar.

Saldırıdan sonra kendisini öldüren saldırganın kimliği ve neden böyle bir saldırıya girişmiş olabileceği henüz bilinmiyor.

İlk yardım ve polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Okul binasındaki çocuklar, öğretmen ve diğer çalışanlar tahliye edildi.

Rus medyası ateş açıldığı sırada okulda yaşanan paniğin görüntülerini internetten paylaştı.

Bazı görüntülerde yerlerde kan birikintileri camlarda kurşun delikleri ve sıraların altında saklanan çocuklar görülüyor.

Bölge milletvekillerinden biri saldırganın iki tabanca taşıdığını söyledi.

Resmi haber ajansı TASS da soruşturmayı yürüten yetkililere atıfla, saldırganın üzerinde Nazi sembolü olan bir tişört ve kar maskesi giydiğini yazdı.

Rusya'nın orta bölgelerinde, 650 bi kişinin yaşadığı İzhevsk'de saldırının yaşandığı okul, resmi binaların bulunduğu kent merkezine yakın bir noktada.

BBC