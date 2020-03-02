Rusya'da Kovid-19 vakası 3'e yükseldi

02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rus haber ajansı RİA'ya göre, şubatta İtalya'ya seyahat eden ve halihazırda Rusya'da yaşayan bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi.
Virüse yakalanan kişinin Rus vatandaşı olduğu ve karantinaya alındığı, bu kişiyle İtalya'ya gidenlerin hastanede ve evlerinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ocak ayında Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde Çin vatandaşı iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
Golikova, Kovid-19 nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını daha önce açıklamıştı.
GÜNEY KORE'DE"SHİNCHEONJİ KİLİSESİ"NİN KURUCUSU HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ
Güney Kore'de Kovid-19'un ülkeye hızla yayılmasının nedeni olarak gösterilen "Shincheonji Kilisesi"nin kurucusu Lee Man-hee, halktan özür diledi.
BBC'nin haberine göre, basın toplantısında dizlerinin üzerine çöküp başını öne eğerek halktan Kovid-19'un ülkede hızla yayılmasına neden olduğu için samimiyetle özür dileyen Lee, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun negatif olduğunu söyledi.
Kasıtlı olmasa da çok sayıda kişiye virüs bulaştığını belirten 88 yaşındaki Lee, ellerinden geleni yaptıklarını ancak virüsün yayılmasını önleyemediklerini ifade etti.
Ülkedeki 4 binden fazla Kovid-19 vakasının yaklaşık yüzde 60'ı Shincheonji Kilisesi mensubu.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaştığı yeni tespit edilen kişilerden çoğunun, Daegu şehrinde, Kovid-19 taşıdığı sonradan anlaşılan bir kişinin Shincheonji Kilisesi'nde katıldığı ayinlerde bulunduğu aktarılmıştı.
NİJERYA'DA 39 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, Lagos kentinde bir İtalyan vatandaşında virüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 39 kişinin karantinaya alındığını belirtti.
Ehanire, İtalyan vatandaşının da yaşadığı evinden çıkmadığını kaydetti.
Virüsle ilgili ülkede gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Ehanire, özellikle ülkenin üç büyük havaalanında sıkı kontrol yapıldığını söyledi.
Nijerya'da 25 Şubat'ta İtalyan'ın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Kovid-19, Afrika kıtasında ilk kez Cezayir, Mısır ve daha sonra da Nijerya'da görülmüştü.
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